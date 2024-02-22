В Україні стрімко падає народжуваність — в МОЗ озвучили причини

Подружжя у пологовому будинку з новонародженим. Фото: УНІАН

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що в нашій країні стрімко падає народжуваність. Там наголосили, що показники народжуваності падають приблизно на 7% в рік з 2013 року, а напад російських військ тільки поглибив цю проблему.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу установи.

В МОЗ назвали причини падіння народжуваності в Україні

"Велика війна призвела до найбільшої кризи народжуваності. У 2023 році щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. Для порівняння у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, кількість немовлят коливалась у межах 21 000–23 000 на місяць", — повідомили у відомстві.

Статистика народжуваності в Україні за останні роки за електронною системою охорони здоровʼя:

2021 рік: 256 814 випадків народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 259 895 дітей;

256 814 випадків народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 259 895 дітей; 2022 рік: 176 981 випадок народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 178 128 дітей; 190 393 випадки народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 192 691 дітей.

176 981 випадок народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 178 128 дітей; 190 393 випадки народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 192 691 дітей. 2023 рік: 176 981 випадок народжуваності, в ЕСОЗ внесено дані про 178 128 дітей.

Водночас за словами пресслужби Національної службі здоровʼя України, даних про кількість українок, які народжували за кордоном після 24 лютого 2022 року, немає.

"Така фіксація не є можливою, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України, й з нею працюють тільки українські лікарі", — заявили в НСЗУ.

Нагадаємо, що торік у Польщі показники народжуваності були рекордно низькими з часів закінчення Другої світової війни, попри те, що в країні народилося 15 тисяч немовлят від громадянок інших країн, зокрема й України.

А як заявило іспанське видання El Pais, згідно зі звітом Об'єднаного дослідницького центру, Україна ризикує стати країною з найнижчим світовим рівнем народжуваності.