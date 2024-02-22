В Украине стремительно падает рождаемость — в МОЗ озвучили причины

Супруги в роддоме с новорожденным. Фото: УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в нашей стране стремительно падает рождаемость. Там подчеркнули, что показатели рождаемости падают примерно на 7% в год с 2013 года, а нападение российских войск только усугубило эту проблему.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В Минздраве назвали причины падения рождаемости в Украине

"Великая война привела к наибольшему кризису рождаемости. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. Для сравнения в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, количество младенцев колебалось в пределах 21 000-23 000 в месяц", — сообщили в ведомстве.

Статистика рождаемости в Украине за последние годы, согласно электронной системе здравоохранения:

2021 год: 256 814 случаев рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 259 895 детях;

256 814 случаев рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 259 895 детях; 2022 год: 176 981 случай рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях; 190 393 случая рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 192 691 детях.

176 981 случай рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях; 190 393 случая рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 192 691 детях. 2023 год: 176 981 случай рождаемости, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.

В то же время, по словам пресс-службы Национальной службы здоровья Украины, данных о количестве украинок, рожавших за границей после 24 февраля 2022 года, нет.

"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины, и с ней работают только украинские врачи", — заявили в НСЗУ.

Напомним, что в прошлом году в Польше показатели рождаемости были рекордно низкими со времен Второй мировой войны, несмотря на то, что в стране родилось 15 тысяч младенцев от гражданок других стран, в том числе и Украины.

А как заявило испанское издание El Pais, согласно отчету Объединенного исследовательского центра, Украина рискует стать страной с самым низким мировым уровнем рождаемости.