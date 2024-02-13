Скільки українських дітей народилося у Польщі в минулому році — дослідження

Новонароджена дитина з українським прапором. Фото: Daily Lviv

У Польщі 2023 року показники народжуваності були рекордно низькі з часів закінчення Другої світової війни. При цьому в країні народилося 15 тисяч немовлят від громадянок інших країн, зокрема і України.

Скільки українських дітей народилося у 2023 році у Польщі розповіло видання ukrayina.pl.

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Скільки українських немовлят у Польщі

Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. З-поміж них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.

Найбільше серед немовлят з іншим громадянством — українців. У Польщі 2023 року з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.

Також у Польщі народилися маленькі громадяни:

Білорусі — 775;

В’єтнаму — 188;

Грузії — 161;

Індії — 160;

Росії — 141;

Молдови — 111.

Дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.

Минулого року у Польщі народилось 305 тисяч немовлят. Хоча загальний рівень народжуваності у країні знизився, показники покращують іноземці. У 2023 році була найбільша кількість новонароджених дітей-іноземців за роки.

Польща має проблеми з народжуваністю

"Водночас ситуація все ще погана, минулого року народилося набагато менше дітей, ніж навіть у песимістичному варіанті демографічного прогнозу Держстату. Народжуваність падає, тому що жінок репродуктивного віку стає все менше", — пише Gazeta.pl.

За демографічним прогнозом Головного статистичного управління, до 2060 року населення Польщі зменшиться до 30,4 мільйона осіб. Наразі у Польщі налічується 37,75 млн людей.

Раніше ми повідомляли, що Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, які змушені були тікати від повномасштабної російської агресії. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.

Нагадуємо, що у Польщі зменшується кількість працівників з України. Відтепер, щоб заповнити вакантні місця, польські роботодавці залучають все більше людей із інших країн.