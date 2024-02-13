Сколько украинских детей родилось в Польше в прошлом году — исследование

Новорожденный ребенок с украинским флагом. Фото: Daily Lviv

В Польше в 2023 году показатели рождаемости были рекордно низкие со времен окончания Второй мировой войны. При этом в стране родилось 15 тысяч детей от гражданок других стран, в том числе и Украины.

Сколько украинских детей родилось в 2023 году в Польше, рассказало издание ukrayina.pl.

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Сколько украинских младенцев в Польше

Согласно данным Центрального статистического офиса Польши, в прошлом году в Польше родилось 272 тысячи детей. Среди них 257,3 тысячи младенцев являются гражданами Польши, а 15,4 тысячи новорожденных имеют родителей-иностранцев.

Больше всего среди младенцев с другим гражданством — украинцев. В Польше в 2023 году появилось на свет 12,8 тысячи украинских детей. В 2022 году в Польше украинки родили 13,7 тысячи детей.

Также в Польше родились маленькие граждане:

Беларуси — 775;

Вьетнаму — 188;

Грузии — 161;

Индии — 160;

России — 141;

Молдовы — 111.

Ребенок, рожденный в Польше, может получить польское гражданство только в том случае, если один из родителей является гражданином Польши.

В прошлом году в Польше родилось 305 тысяч младенцев. Хотя общий уровень рождаемости в стране снизился, показатели улучшаются иностранцами. В 2023 году было самое большое количество новорожденных детей-иностранцев за годы.

У Польши есть проблемы с рождаемостью

"В то же время ситуация все еще плохая, в прошлом году родилось гораздо меньше детей, чем даже в пессимистическом варианте демографического прогноза Госстата. Рождаемость падает, потому что женщин репродуктивного возраста становится все меньше", — пишет Gazeta.pl.

По демографическому прогнозу Главного статистического управления, к 2060 году население Польши уменьшится до 30,4 миллиона человек. В настоящее время в Польше насчитывается 37,75 млн человек.

Ранее мы сообщали, что Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины, вынужденных бежать от полномасштабной российской агрессии. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

Напомним, что в Польше уменьшается количество работников из Украины. Теперь, чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все больше людей из других стран.