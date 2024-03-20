В Україні скоротять кількість ВНЗ, — деталі від депутатки ВР

Народна депутатка України Юлія Гришина. Фото: скріншот

Кількість закладів вищої освіти в Україні значно перевищує потреби. Тому кількість ВНЗ зменшуватиметься, здебільшого шляхом об'єднання деяких з них.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина.

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Процес зменщення кількості вищих навчальних закладів в Україні насправді триває вже багато років.

"Їх кількість багато років не відповідає потребам нашої країни. Тому так, деякі ВНЗ об'єднуються, проте швидкість цього процесу не відповідає реаліям нинішньої життя", — повідомила Юлія Гришина.

Міністерство освіти і науки наразі проводить політику оптимізації та вносить зміни до мережі закладів вищої освіти. Однак без критики не обходиться.

"Часто самі університети пишуть запити, звертаються, бо не погоджуються із об'єднанням. Але всі ми, і МОН, і комітет освіти, розуміємо, що є університети, які вже ледве дихають. Там немає якості освіти і по них точно треба приймати рішення", — пояснила народна депутатка.

Нагадаємо, раніше Гришина повідомила, що в Україні, станом на 2019 рік, нараховувалося півтори тисячі установ, які видають дипломи про вищу освіту.

Також депутатка розкритикувала заклади освіти, які досі працюють в онлайн форматі. Особливо тих, які знаходяться у більш безпечних регіонах.