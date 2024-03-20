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В Украине сократят количество ВУЗов, — детали от депутата ВР

20 марта 2024 06:08
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Украине сократят количество ВУЗов, — детали от депутата ВР
Народный депутат Украины Юлия Гришина. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Количество заведений высшего образования в Украине значительно превышает потребности. Поэтому количество вузов будет уменьшаться, в основном путем объединения некоторых из них.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина.

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Количество вузов уменьшится

Процесс уменьшения количества высших учебных заведений в Украине продолжается уже много лет.

"Их количество много лет не отвечает потребностям нашей страны. Поэтому да, некоторые вузы объединяются, однако скорость этого процесса не соответствует реалиям нынешней жизни", — сообщила Юлия Гришина.

Министерство образования и науки сейчас проводит политику оптимизации и вносит изменения в сеть высших учебных заведений. Однако без критики не обходится.

"Часто сами университеты пишут запросы, обращаются, потому что не соглашаются с объединением. Но все мы, и МОН, и комитет образования, понимаем, что есть университеты, которые уже едва дышат. Там нет качества образования, и по ним точно нужно принимать решения", — объяснила народная депутат.

Напомним, ранее Гришина сообщила, что в Украине, по состоянию на 2019 год, насчитывалось полторы тысячи учреждений, выдающих дипломы о высшем образовании.

Также депутат раскритиковала учебные заведения, которые до сих пор работают в онлайн-формате. Особенно находящихся в более безопасных регионах.

образование
МОН
вузы
учеба
Университет

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