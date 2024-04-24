В Україні пройшли кольорові дощі — чи небезпечні вони для людей
В середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. Проте таке атмосферне явище не чинить загрозу для людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС та Укргідрометцентр.
Кольорові дощі в Україні
Як заявили в Укргідрометцентрі, таке природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.
Такі тривалі опади вимивають з атмосфери пилок, через що метеостанції фіксують кольоровий дощ з жовтим відтінком з нерозчинним пилом, який не несе ніякої загрози організму людей.
"В цьому місяці це явище спостерігається вдруге, адже на початку квітня ми вже спостерігали пил Сахари. Проте через те, що він накопичувався в атмосфері, він став змішуватись з дощовою водою через що і виникають такі явища", — заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
Протягом 25-26 квітня залишки пилу все ще перебуватимуть в атмосфері над Україною. Від 27 квітня повітряні маси змінять свій напрямок, і повітря після дощів очиститься.
Нагадаємо, що пилові бурі з пустелі Сахара — не нове явище для України, оскільки було зафіксоване кілька тижнів тому. А народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чи несе загрозу така буря для українців.
Читайте Новини.LIVE!