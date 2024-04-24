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В Україні пройшли кольорові дощі — чи небезпечні вони для людей

24 квітня 2024 16:48
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Ілля Рябінін
редактор
В Україні пройшли кольорові дощі — чи небезпечні вони для людей
Злива в Києві. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. Проте таке атмосферне явище не чинить загрозу для людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та Укргідрометцентр

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Як заявили в Укргідрометцентрі, таке природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

кольорові дощі україна
Автомобіль, який потрапив під кольоровий дощ. Джерело: соцмержі 

Такі тривалі опади вимивають з атмосфери пилок, через що метеостанції фіксують кольоровий дощ з жовтим відтінком з нерозчинним пилом, який не несе ніякої загрози організму людей.

пилова буря україна
Пил, який містився у дощовій воді. Джерело: соцмережі

"В цьому місяці це явище спостерігається вдруге, адже на початку квітня ми вже спостерігали пил Сахари. Проте через те, що він накопичувався в атмосфері, він став змішуватись з дощовою водою через що і виникають такі явища", — заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
  
Протягом 25-26 квітня залишки пилу все ще перебуватимуть в атмосфері над Україною. Від 27 квітня повітряні маси змінять свій напрямок, і повітря після дощів очиститься. 

Нагадаємо, що пилові бурі з пустелі Сахара — не нове явище для України, оскільки було зафіксоване кілька тижнів тому. А народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, чи несе загрозу така буря для українців

погода
ДСНС
Укргідрометцентр
Україна
дощ
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