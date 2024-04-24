В Украине прошли цветные дожди — опасны ли они для людей

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

В среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. Однако такое атмосферное явление не представляет угрозы для людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Укргидрометцентр.

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Как заявили в Укргидрометцентре, такое природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

Автомобиль попал под цветной дождь. Источник: соцсети

Такие длительные осадки вымывают из атмосферы пыльцы, из-за чего метеостанции фиксируют цветной дождь с желтым оттенком с нерастворимой пылью, которая не несет никакой угрозы организму людей.

Пыль, которая содержалась в дождевой воде. Источник: соцсети

"В этом месяце это явление наблюдается во второй раз, ведь в начале апреля мы уже наблюдали пыль Сахары. Однако из-за того, что она накапливалась в атмосфере, она стала смешиваться с дождевой водой из-за чего и возникают такие явления", — заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.



25-26 апреля остатки пыли все еще будут находиться в атмосфере над Украиной. С 27 апреля воздушные массы изменят свое направление, и воздух после дождей очистится.

Напомним, что пылевые бури из пустыни Сахара — не новое явление для Украины, поскольку было зафиксировано несколько недель назад. А народный синоптик Наталка Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.