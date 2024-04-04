Пилова буря з Сахари повертається — коли стихія знову накриє Україну

Пилова буря у Києві. Фото: Новини. Live

Африканський пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.

Про це йдеться у повідомленні французького метеоролога Гійома Сеше.

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Карта розповсюдження пиловоъ бурі. Фото: Гійом Сеше

Пилова буря з Сахари — коли знову накриє Україну

За словами синоптика, наступними вихідними, 6 і 7 квітня, до Європи знову прийде тепле повітря з півночі Африки з дрібним пилом із Сахари.

"З таким динамічним приходом повітря з півдня, просто з Африки, повернення піску в небо Франції видається неминучим", — заявив Сеше.

Сеше опублікував карту, на якій вказано, що 7 квітня пил з Африки знову "накриє" такі країни Європи:

Чехію;

Польщу;

частково Словаччину;

північно-західну частину України.

Залежно від погоди, пісок у небі та відкладення, наприклад, на автомобілях можуть бути більш-менш помітними, каже синоптик.

Метеоролог наголосив, що велика кількість пилу може "послабити сонячні промені та сприяти утворенню щільної завіси хмар, що, ймовірно, сповільнить підвищення температури".

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок.

Також ми повідомляли, що синоптики попередили області, яким загрожує буря.