Пилова буря з Сахари повертається — коли стихія знову накриє Україну

Буря з Сахари повертається — коли стихія знову накриє Україну
Африканський пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.
Про це йдеться у повідомленні французького метеоролога Гійома Сеше.
Пилова буря з Сахари — коли знову накриє Україну
За словами синоптика, наступними вихідними, 6 і 7 квітня, до Європи знову прийде тепле повітря з півночі Африки з дрібним пилом із Сахари.
"З таким динамічним приходом повітря з півдня, просто з Африки, повернення піску в небо Франції видається неминучим", — заявив Сеше.
Сеше опублікував карту, на якій вказано, що 7 квітня пил з Африки знову "накриє" такі країни Європи:
- Чехію;
- Польщу;
- частково Словаччину;
- північно-західну частину України.
Залежно від погоди, пісок у небі та відкладення, наприклад, на автомобілях можуть бути більш-менш помітними, каже синоптик.
Метеоролог наголосив, що велика кількість пилу може "послабити сонячні промені та сприяти утворенню щільної завіси хмар, що, ймовірно, сповільнить підвищення температури".
Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок.
Також ми повідомляли, що синоптики попередили області, яким загрожує буря.
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