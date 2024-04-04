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Буря из Сахары возвращается — когда стихия снова накроет Украину

4 апреля 2024 00:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Пылевая буря из Сахары возвращается - когда стихия снова накроет Украину
Пылевая буря в Киеве. Фото: Новости. Live
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.

Об этом говорится в сообщении французского метеоролога Гийома Сеше.

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Карта распространения пылевой бури. Фото: Гийом Сеше

Пылевая буря из Сахары — когда снова накроет Украину

По словам синоптика, в следующие выходные, 6 и 7 апреля, в Европу снова придет теплый воздух с севера Африки с мелкой пылью из Сахары.

"С таким динамичным приходом воздуха с юга, прямо из Африки, возвращение песка в небо Франции кажется неизбежным", — заявил Сеше.

Сеше опубликовал карту, на которой указано, что 7 апреля пыль из Африки снова "накроет" такие страны Европы:

  • Чехию;
  • Польшу;
  • частично Словакию;
  • северо-западной части Украины.

В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например, на автомобилях могут быть более или менее заметны, говорит синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что большое количество пыли может "ослабить солнечные лучи и способствовать образованию плотной завесы облаков, что, вероятно, замедлит повышение температуры".

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде во вторник.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили области, которым грозит буря.

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