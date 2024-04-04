Пылевая буря из Сахары возвращается - когда стихия снова накроет Украину

Буря из Сахары возвращается — когда стихия снова накроет Украину
Африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.
Об этом говорится в сообщении французского метеоролога Гийома Сеше.
Пылевая буря из Сахары — когда снова накроет Украину
По словам синоптика, в следующие выходные, 6 и 7 апреля, в Европу снова придет теплый воздух с севера Африки с мелкой пылью из Сахары.
"С таким динамичным приходом воздуха с юга, прямо из Африки, возвращение песка в небо Франции кажется неизбежным", — заявил Сеше.
Сеше опубликовал карту, на которой указано, что 7 апреля пыль из Африки снова "накроет" такие страны Европы:
- Чехию;
- Польшу;
- частично Словакию;
- северо-западной части Украины.
В зависимости от погоды, песок в небе и отложения, например, на автомобилях могут быть более или менее заметны, говорит синоптик.
Метеоролог подчеркнул, что большое количество пыли может "ослабить солнечные лучи и способствовать образованию плотной завесы облаков, что, вероятно, замедлит повышение температуры".
Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде во вторник.
Также мы сообщали, что синоптики предупредили области, которым грозит буря.
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