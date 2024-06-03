Військовий Росії наругався над неповнолітньою на Херсонщині

Окупанти на Херсонщині. Ілюстративне фото: Media Center Ukraine

В Україні повідомили про підозру російському окупанту. Він вчинив наругу над неповнолітньою дівчиною в Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram в понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Воєнні злочини окупантів на Херсонщині

За даними слідства, у лютому 2022 року окупанти під час захоплення одного з населених пунктів Херсонщини затримали неповнолітню дівчину, погрожуючи їй зброєю.

Після цього ворожі військові відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Пізніше у березні підозрюваний наругався над нею.

Підозра окупанту. Фото: Офіс Генпрокурора

Українські правоохоронці ідентифікували окупанта — він є військовим 126-ї окремої бригади берегової оборони Росії.

Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському інформатору. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів ЗСУ, що обороняють Харків.

Також ми писали, що в Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль".