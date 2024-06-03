Військовий Росії наругався над неповнолітньою на Херсонщині

В Україні повідомили про підозру окупанту, який вчинив наругу над неповнолітньою на Херсонщині
В Україні повідомили про підозру російському окупанту. Він вчинив наругу над неповнолітньою дівчиною в Херсонській області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram в понеділок, 3 червня.
Воєнні злочини окупантів на Херсонщині
За даними слідства, у лютому 2022 року окупанти під час захоплення одного з населених пунктів Херсонщини затримали неповнолітню дівчину, погрожуючи їй зброєю.
Після цього ворожі військові відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Пізніше у березні підозрюваний наругався над нею.
Українські правоохоронці ідентифікували окупанта — він є військовим 126-ї окремої бригади берегової оборони Росії.
Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському інформатору. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів ЗСУ, що обороняють Харків.
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