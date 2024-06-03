Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні повідомили про підозру окупанту, який вчинив наругу над неповнолітньою на Херсонщині arrow

В Україні повідомили про підозру окупанту, який вчинив наругу над неповнолітньою на Херсонщині

3 червня 2024 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий Росії наругався над неповнолітньою на Херсонщині
Окупанти на Херсонщині. Ілюстративне фото: Media Center Ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні повідомили про підозру російському окупанту. Він вчинив наругу над неповнолітньою дівчиною в Херсонській області.  

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram в понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Воєнні злочини окупантів на Херсонщині

За даними слідства, у лютому 2022 року окупанти під час захоплення одного з населених пунктів Херсонщини затримали неповнолітню дівчину, погрожуючи їй зброєю.

Після цього ворожі військові відвезли її до одного з домоволодінь на території міста. Пізніше у березні підозрюваний наругався над нею.

null
Підозра окупанту. Фото: Офіс Генпрокурора

Українські правоохоронці ідентифікували окупанта — він є військовим 126-ї окремої бригади берегової оборони Росії.

Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.

null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському інформатору.  Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів ЗСУ, що обороняють Харків.

Також ми писали, що в Одесі суд визнав винним у держзраді колишнього командира корвета "Тернопіль". 

окупанти
підозра
війна в Україні
СБУ
Офіс генерального прокурора

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня