Военный России надругался над несовершеннолетней на Херсонщине

В Украине сообщили о подозрении оккупанту, который надругался над несовершеннолетней на Херсонщине
В Украине сообщили о подозрении российскому оккупанту. Он надругался над несовершеннолетней девушкой в Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 3 июня.
Военные преступления оккупантов на Херсонщине
По данным следствия, в феврале 2022 года оккупанты во время захвата одного из населенных пунктов Херсонщины задержали несовершеннолетнюю девушку, угрожая ей оружием.
После этого вражеские военные увезли ее в одно из домовладений на территории города. Позже в марте подозреваемый надругался над ней.
Украинские правоохранители идентифицировали оккупанта — он военный 126-й отдельной бригады береговой обороны России.
Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении российскому информатору. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений ВСУ.
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