Военный России надругался над несовершеннолетней на Херсонщине

Оккупанты на Херсонщине. Иллюстративное фото: Media Center Ukraine

В Украине сообщили о подозрении российскому оккупанту. Он надругался над несовершеннолетней девушкой в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 3 июня.

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По данным следствия, в феврале 2022 года оккупанты во время захвата одного из населенных пунктов Херсонщины задержали несовершеннолетнюю девушку, угрожая ей оружием.

После этого вражеские военные увезли ее в одно из домовладений на территории города. Позже в марте подозреваемый надругался над ней.

Подозрение оккупанту. Фото: Офис Генпрокурора

Украинские правоохранители идентифицировали оккупанта — он военный 126-й отдельной бригады береговой обороны России.

Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российскому информатору. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений ВСУ.

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