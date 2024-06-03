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В Украине сообщили о подозрении оккупанту, который надругался над несовершеннолетней на Херсонщине

3 июня 2024 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военный России надругался над несовершеннолетней на Херсонщине
Оккупанты на Херсонщине. Иллюстративное фото: Media Center Ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине сообщили о подозрении российскому оккупанту. Он надругался над несовершеннолетней девушкой в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 3 июня.

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По данным следствия, в феврале 2022 года оккупанты во время захвата одного из населенных пунктов Херсонщины задержали несовершеннолетнюю девушку, угрожая ей оружием.

После этого вражеские военные увезли ее в одно из домовладений на территории города. Позже в марте подозреваемый надругался над ней.

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Подозрение оккупанту. Фото: Офис Генпрокурора

Украинские правоохранители идентифицировали оккупанта — он военный 126-й отдельной бригады береговой обороны России.

Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российскому информатору. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений ВСУ.

Также мы писали, что в Одессе суд признал виновным в госизмене бывшего командира корвета "Тернополь".

оккупанты
подозрение
война в Украине
СБУ
Офис генерального прокурора

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