В Україні покарання за корупцію отримує лише кожен десятий чиновник — дослідження
В Україні лише кожен десятий чиновник, визнаний судом винним у вчиненні корупції, вирушає до в'язниці. При цьому низку підозрюваних отримують штрафи та умовне покарання.
Про це інформує видання "Страна.ua".
Скільки українських чиновників ув'язнюють за корупцію
При підготовці дослідження, журналісти видання аналізували майже п'ять тисяч судових вердиктів за 2022-2023 рр. щодо економічних та корупційних злочинів, а також розтрати майна.
Як можна бачити за інфографікою, близько 62% корупційних випадків (3003 з 4814) закінчувалися штрафом. Ще 17% (833 особи) покарали умовно. І лише 9% (435 осіб) засуджених за корупцію були відправлені до в'язниці через ухвалу суду. Водночас з урахуванням апеляцій, ця частка, як зазначається, насправді може бути ще меншою.
При цьому, як йдеться у дослідженні, коли кримінальна справа стосується розбою, пограбування чи крадіжок, то підсудні визнаються винними та відправляються до в'язниці у 80-90% випадків.
Нагадаємо, раніше дослідження української групи Osavul повідомляло, що три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювалися через Telegram.
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