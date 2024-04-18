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В Україні покарання за корупцію отримує лише кожен десятий чиновник — дослідження

18 квітня 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні покарання за корупцію отримує лише кожен десятий чиновник — дослідження
Чиновник з хабарем в наручниках. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні лише кожен десятий чиновник, визнаний судом винним у вчиненні корупції, вирушає до в'язниці. При цьому низку підозрюваних отримують штрафи та умовне покарання.

Про це інформує видання "Страна.ua".

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При підготовці дослідження, журналісти видання аналізували майже п'ять тисяч судових вердиктів за 2022-2023 рр. щодо економічних та корупційних злочинів, а також розтрати майна.

корупція в україні
Статистка ув'язнень за корупцію. Джерело: Страна.ua

Як можна бачити за інфографікою, близько 62% корупційних випадків (3003 з 4814) закінчувалися штрафом. Ще 17% (833 особи) покарали умовно. І лише 9% (435 осіб) засуджених за корупцію були відправлені до в'язниці через ухвалу суду. Водночас з урахуванням апеляцій, ця частка,  як зазначається, насправді може бути ще меншою.

При цьому, як йдеться у дослідженні, коли кримінальна справа стосується розбою, пограбування чи крадіжок, то підсудні визнаються винними та відправляються до в'язниці у 80-90% випадків.

Нагадаємо, раніше дослідження української групи Osavul повідомляло, що три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювалися через Telegram.

Також Новини.LIVE докладно писали, скільки грошей втрачають Україна та ЗСУ через корупцію. Зокрема, Міноборони втрапляло у чимало скандалів із завищеними цінами при закупівлі продуктів для Збройних сил України.

суд
корупція
в'язниця
Україна
чиновники

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