В Україні покарання за корупцію отримує лише кожен десятий чиновник — дослідження

Чиновник з хабарем в наручниках. Фото ілюстративне: freepik

В Україні лише кожен десятий чиновник, визнаний судом винним у вчиненні корупції, вирушає до в'язниці. При цьому низку підозрюваних отримують штрафи та умовне покарання.

Про це інформує видання "Страна.ua".

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При підготовці дослідження, журналісти видання аналізували майже п'ять тисяч судових вердиктів за 2022-2023 рр. щодо економічних та корупційних злочинів, а також розтрати майна.

Статистка ув'язнень за корупцію. Джерело: Страна.ua

Як можна бачити за інфографікою, близько 62% корупційних випадків (3003 з 4814) закінчувалися штрафом. Ще 17% (833 особи) покарали умовно. І лише 9% (435 осіб) засуджених за корупцію були відправлені до в'язниці через ухвалу суду. Водночас з урахуванням апеляцій, ця частка, як зазначається, насправді може бути ще меншою.

При цьому, як йдеться у дослідженні, коли кримінальна справа стосується розбою, пограбування чи крадіжок, то підсудні визнаються винними та відправляються до в'язниці у 80-90% випадків.

Нагадаємо, раніше дослідження української групи Osavul повідомляло, що три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювалися через Telegram.

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