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В Украине наказание за коррупцию получает только каждый десятый чиновник — исследование

18 апреля 2024 23:33
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Илья Рябинин
редактор
В Украине наказание за коррупцию получает только каждый десятый чиновник — исследование
Чиновник со взяткой в наручниках. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине только каждый десятый чиновник, признанный судом виновным в совершении коррупции, отправляется в тюрьму. При этом ряд подозреваемых получают штрафы и условное наказание.

Об этом информирует издание "Страна.ua".

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При подготовке исследования журналисты издания анализировали почти пять тысяч судебных вердиктов за 2022-2023 гг. по экономическим и коррупционным преступлениям, а также растраты имущества.

коррупция в Украине
Статистка заключенных за коррупцию. Источник: Страна.ua

Как можно видеть по инфографике, около 62% коррупционных случаев (3003 из 4814) заканчивались штрафом. Еще 17% (833 человека) наказали условно. И только 9% (435 человек) осужденных за коррупцию были отправлены в тюрьму по решению суда. В то же время с учетом апелляций, эта доля, как отмечается, на самом деле может быть еще меньше.

При этом, как говорится в исследовании, когда уголовное дело касается разбоя, ограблений или краж, подсудимые признаются виновными и отправляются в тюрьму в 80-90% случаев.

Напомним, ранее исследование украинской группы Osavul сообщало, что три четверти фейковых новостей о коррупции в Украине распространялись через Telegram.

Также Новини.LIVE подробно писали, сколько денег теряют Украина и ВСУ из-за коррупции. В частности, Минобороны попадало в множество скандалов с завышенными ценами при закупке продуктов для Вооруженных сил Украины.

суд
коррупция
тюрьма
Украина
чиновники

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