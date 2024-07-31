Юнус-Бек Євкуров та Олексій Дюмін отримали підозру в Україні

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров. Фото: росЗМІ

За матеріалами Служби безпеки України найближчому соратнику російського диктатора Олексію Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Юнусу-Беку Євкурову повідомили про підозру. Вони допомагають очільнику Кремля вести війну проти України.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 31 липня.

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Підозра для близького оточення Путіна

В СБУ розповіли, що зібрали масштабну доказову базу на помічника Путіна, який зараз обіймає посаду секретаря державної ради РФ, Олексія Дюміна, а також на заступника міністра оборони Росії Юнуса-Бека Євкурова.

Підозра соратникам Путіна. Фото: СБУ

Обидва посадовці входять до близького оточення очільника Кремля і допомагають йому вести війну проти України.

"За матеріалами справи, Олексій Дюмін, який раніше був охоронцем Путіна, а потім став губернатором Тульської області, "мобілізував" регіон для бойових дій у нашій державі", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, зокрема, він організував часткову мобілізацію чоловіків у цій області, створив Центр безпілотних систем і налагодив там виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів, а також надавав вказівки підлеглим всіляко забезпечувати військові потреби російської армії.

Водночас слідчі СБУ розповіли, що заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров забезпечує постійну підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих до збройних сил РФ, які потім їдуть на війну в Україну.

Як їх хочуть покарати в Україні

За злочини проти України слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили обом фігурантам про підозру за планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.

"Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для їхнього покарання", — зазначили правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російських поплічників, які підпалювали автомобілі військових у Києві. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше в Україні затримали шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.