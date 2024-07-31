Юнус-Бек Евкуров и Алексей Дюмин получили подозрение в Украине

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Фото: росСМИ

По материалам Службы безопасности Украины ближайшему соратнику российского диктатора Алексею Дюмину и заместителю министра обороны РФ Юнусу-Беку Евкурову сообщили о подозрении. Они помогают главе Кремля вести войну против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 31 июля.

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В СБУ рассказали, что собрали масштабную доказательную базу на помощника Путина, занимающего сейчас должность секретаря государственного совета РФ, Алексея Дюмина, а также на заместителя министра обороны России Юнуса-Бека Евкурова.

Подозрение соратникам Путина. Фото: СБУ

Оба чиновника входят в близкое окружение главы Кремля и помогают ему вести войну против Украины.

"По материалам дела, Алексей Дюмин, который ранее был охранником Путина, а затем стал губернатором Тульской области, "мобилизовал" регион для боевых действий в нашем государстве", — говорится в сообщении.

Как известно, он организовал частичную мобилизацию мужчин в этой области, создал Центр беспилотных систем и наладил там производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, а также отдавал указания подчиненным всячески обеспечивать военные нужды российской армии.

В то же время следователи СБУ рассказали, что заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров обеспечивает постоянную подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных в вооруженные силы РФ, которые затем едут на войну в Украину.

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За преступления против Украины следователи СБУ и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

"Поскольку злоумышленники скрываются от правосудия, продолжаются комплексные меры по их наказанию", — отметили правоохранители.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно СБУ задержала российских приспешников, которые поджигали автомобили военных в Киеве. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее в Украине задержали шесть пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали войну России против Украины и военные преступления оккупантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы.