СБУ затримала ще шістьох проросійських інтернет-агітаторів

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 29 липня.

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Що відомо про підозрюваних

Київ

Правоохоронці розповіли, що у Києві затримали псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.

Під час розслідування спецпризначенці встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ.

Паспорт РФ, який знайшли у підозрюваного. Фото: СБУ

"У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ. Також фігурант використовував у книгах "тези" кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України", — йдеться у повідомленні.

Закарпаття

Тут викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала "кадирівців".

Ще один фігурант — мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію Росії.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Житомирська область

У Житомирській області правоохоронці викрили одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій він намагався дискредитувати українських військових та закликав оточення ухилятися від мобілізації.

Ще один — водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.

Інша фігурантка в "Однокласниках" закликала молитися за російського диктатора.

Яке покарання чекає зловмисників

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.

Також ми писали, що суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.