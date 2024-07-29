СБУ затримала ще шістьох проросійських інтернет-агітаторів

Виправдовували війну і підтримували РФ — СБУ затримала проросійських інтернет-агітаторів
Служба безпеки затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 29 липня.
Що відомо про підозрюваних
- Київ
Правоохоронці розповіли, що у Києві затримали псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.
Під час розслідування спецпризначенці встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ.
"У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ. Також фігурант використовував у книгах "тези" кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України", — йдеться у повідомленні.
- Закарпаття
Тут викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала "кадирівців".
Ще один фігурант — мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію Росії.
- Житомирська область
У Житомирській області правоохоронці викрили одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій він намагався дискредитувати українських військових та закликав оточення ухилятися від мобілізації.
Ще один — водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.
Інша фігурантка в "Однокласниках" закликала молитися за російського диктатора.
Яке покарання чекає зловмисників
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.
Також ми писали, що суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.
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