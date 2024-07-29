СБУ задержала еще шестерых пророссийских интернет-агитаторов

Оправдывали войну и поддерживали РФ — СБУ задержала пророссийских интернет-агитаторов
Служба безопасности задержала шесть пророссийских интернет-агитаторов, которые оправдывали войну Россию против Украины и военные преступления оккупантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщил пресс-служба силового ведомства в понедельник, 29 июля.
Что известно о подозреваемых
- Киев
Правоохранители рассказали, что в Киеве задержали псевдоэксперта, активно поддерживавшего вооруженную агрессию РФ на собственной странице в Фейсбуке.
В ходе расследования спецназовцы установили, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ.
"В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития Украинской государственности в пользу РФ. Также фигурант использовал в книгах "тезисы" кремлевской пропаганды, в которых оправдывает захват части территории Украины", — говорится в сообщении.
- Закарпатье
Здесь разоблачили переселенку из временно оккупированного города Голубовка в Луганской области, которая восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".
Еще один фигурант — житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбуке распространял призывы к одной из национальных общин региона поддержать вооруженную агрессию России.
- Житомирская область
В Житомирской области правоохранители разоблачили сразу трех вражеских агитаторов. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. Во время провокаций он пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации.
Еще один — водитель местного такси, который во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки по поводу войны против Украины.
Другая фигурантка в "Одноклассниках" призвала молиться о российском диктаторе.
Какое наказание ждет злоумышленников
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.
Также мы писали, что суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который приводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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