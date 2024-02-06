В Україні масово виготовляють підробки сигарет на вилученому ДБР обладнанні, — журналіст

Журналіст Євген Плінський. Фото: скриншот з відео

В Україні в магазинах, кіосках та Telegram-каналах почали з'являтися підробки цигарок світових брендів, які можуть виготовляти з використанням обладнанням, яке вилучили правоохоронці на фабриці компанії "Юнайтед Тобако" у Жовтих Водах.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський під час розслідування, яке він опублікував на своєму Youtube в понеділок, 5 лютого.

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Яка ціна таких підробок

Він зміг знайти у вільному продажі в кіосках сигарети під маркуванням різних відомих міжнародних брендів, ціна яких становить 50 гривень за одну пачку. Проте така ціна є неможливою через сплату всіх податків, які передбачені законодавством.

Своєю чергою в Telegram-каналах продаються за ціною по 40 грн за пачку.

Де можуть виготовляти такі цигарки

Крім того, пачки виготовлено з використанням поліграфії високої якості. Також вони мають підробні акцизні марки, які подібні на справжні. Проте всередині пачок таких сигарет була фольга з однаковим надписом з тисненням "Pull", тобто торгової марки сигарет, яку випускали на фабриці "Юнайтед Тобако" в Жовтих Водах. Проте її діяльність було припинено через нелегальне виробництво.

"Лише у 2022 році вдалося цю фабрику закрити, обладнання кудись вивезли правоохоронці на відповідальне зберігання і на цьому публічна історія цієї фабрики з медійного простору зникла. Але, як ми бачимо, фольга із сигарет "Pull" знайшла своє друге життя у високоякісних підробках, які з’явилися сьогодні по всій країні", — розповів журналіст.

Тому журналіст висловив припущення, що велику кількість брендових цигарок різних торгових марок можуть виготовляти з використанням обладнання, яке належало фірмі "Юнайтед Тобако".

Які збитки через нелегальний ринок тютюну для держави

За його словами, втрати для державного бюджету від нелегального ринку тютюну впродовж 2023 року перевищували 20-23 млрд грн. Якщо би не вистачало коштів для фінансування мобілізації, то завдяки цим коштам можна було б повністю забезпечити та укомплектувати 16 тисяч військовослужбовців.

"Тож коли держава нам пропонує зазирнути у власні кишені, та підняти податки для фінансування мобілізації, ми можемо у відповідь запропонувати їй почати реальну боротьбу з нелегальними ринками та схемними бізнесами в країні", — зауважив Плінський.

Що відомо про викриття компанії "Юнайтед Тобако"

В листопаді 2022 року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив про припинення роботи фірми "Юнайтед Тобако". За його словаами, ця компанія роками проводила нелегальну діяльність.

"З 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства.Тільки за час війни мародери не доплатили до державного бюджету більш ніж — 5 мільярдів гривень акцизного податку", — наголошував тоді нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку 2023 року одеські поліцейські вилучили майже 19 тисяч одиниць контрабандного тютюну в регіоні. Загалом правоохоронці провели понад чотири тисячі перевірок місць торгівлі.

Також повідомлялось, що в Одеській області Бюро економічної безпеки затримало чотирьох зловмисників, які займалися незаконним виготовленням й реалізацією сигарет без акцизу.