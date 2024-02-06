В Украине массово производят подделки сигарет на изъятом ГБР оборудовании, — журналист

Журналист Евгений Плинский. Фото: скриншот с видео

В Украине в магазинах, киосках и Telegram-каналах начали появляться подделки сигарет мировых брендов, которые могут производить с использованием оборудования, изъятого правоохранителями на фабрике компании "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский во время расследования, опубликованного на своем Youtube в понедельник, 5 февраля.

Читайте также:

Какая цена таких подделок

Он смог найти в свободной продаже в киосках сигареты под маркировкой разных известных международных брендов, цена которых составляет 50 гривен за одну пачку. Однако такая цена невозможна из-за уплаты всех налогов, предусмотренных законодательством.

В свою очередь в Telegram-каналах они продаются по цене по 40 грн за пачку.

Где могут изготавливать такие сигареты

Кроме того, пачки изготовлены с использованием полиграфии высокого качества. Также у них есть поддельные акцизные марки, которые похожи на настоящие. Однако внутри пачки таких сигарет была фольга с одинаковой надписью с тиснением "Pull", то есть торговой марки сигарет, которую выпускали на фабрике "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах. Однако ее деятельность была прекращена из-за нелегального производства.

"Только в 2022 году удалось эту фабрику закрыть, оборудование куда-то вывезли правоохранители на ответственное хранение и на этом публичная история этой фабрики из медийного пространства исчезла. Но, как мы видим, фольга из сигарет "Pull" нашла свою вторую жизнь в высококачественных подделках, которые появились сегодня по всей стране", — рассказал журналист.

Поэтому он высказал предположение, что большое количество брендовых сигарет разных торговых марок могут производить с использованием оборудования, принадлежавшего фирме "Юнайтед Тобако".

Какие убытки из-за нелегального рынка табака для государства

По его словам, потери для государственного бюджета от нелегального рынка табака в 2023 году превышали 20-23 млрд грн. Если бы не хватало средств для финансирования мобилизации, благодаря этим средствам можно было бы полностью обеспечить и укомплектовать 16 тысяч военнослужащих.

"Итак, когда государство нам предлагает заглянуть в собственные карманы, и поднять налоги для финансирования мобилизации, мы можем в ответ предложить ему начать реальную борьбу с нелегальными рынками и схемными бизнесами в стране", — отметил Плинский.

Что известно о разоблачении компании "Юнайтед Тобако"

В ноябре 2022 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил о прекращении работы фирмы "Юнайтед Тобако". По его словам, эта компания годами проводила нелегальную деятельность.

"С 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком под молчаливое согласие всех правоохранителей, "ослепших" к работе сверхмощного предприятия. Только за время войны мародеры не доплатили в государственный бюджет более чем — 5 миллиардов гривен акцизного налога", — заявил тогда нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что с начала 2023 года одесские полицейские изъяли около 19 тысяч единиц контрабандного табака в регионе. В общей сложности правоохранители провели более четырех тысяч проверок мест торговли.

Также сообщалось, что в Одесской области Бюро экономической безопасности задержало четырех злоумышленников, которые занимались незаконным изготовлением и реализацией сигарет без акциза.