В Україні знову зростуть ціни на цигарки — яка буде вартість

Тютюнові вироби. Фото: onlinekassa.pro

Вже у січні цього року в Україні зміняться ціни на тютюнові вироби. Зокрема, йдеться про здорожчання сигарет через підвищення акцизу.

Про це пише OBOZ.ua.

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Так, цього року сигарети в Україні подорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%.

Сигарети діляться за трьома класами:

українські з фільтром;

медіум класу;

преміумкласу.

Якщо в грудні 2022 року українські цигарки продавали за 64 грн, медіум класу — 69,9 грн, а преміум — 82,6 грн за пачку, то тепер ціни виросли:

українські сигарети — на 11,2 грн до 75,2 грн за пачку;

медіум класу — на 11,5 грн до 81,4 грн;

преміумкласу — на 13,5 грн до 96,17 грн.

Однак підняття цін відбудеться не одразу — подорожчання розтягується на весь рік. Продавці традиційно мають значні запаси, що дозволяє не переглядати ціни одразу підвищення акцизів.

Як відомо, Україна взяла на себе обов'язок згідно з директивою ЄС щорічно підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20%.

Таким чином у 2025-му акциз мав би досягнути рівня мінімального в ЄС — 90 євро за тисячу штук або близько 1,8 євро за пачку. У сусідніх країнах акциз вже давно перевищив цю позначку.

Наприклад, в українських супермаркетах сигарети Camel Blue продають за 105 грн — у Польщі 178,5 грн.

Нагадаємо, що у 2024 році прогнозується, що інфляція в Україні дещо зросте, порівняно з минулим роком. Через це ціни на продукти харчування підвищаться ще більше.

Також ми проаналізували ціни на овочі в Україні у січні та порівняли вартість цих продуктів у 2024 році. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни на м'ясо та м'ясні продукти.