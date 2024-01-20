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В Украине снова вырастут цены на сигареты — какова будет стоимость

20 января 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине снова вырастут цены на сигареты — какова будет стоимость
Табачные изделия. Фото: onlinekassa.pro
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Уже в январе текущего года в Украине изменятся цены на табачные изделия. В частности, речь идет о подорожании сигарет из-за повышения акциза.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Так, в текущем году сигареты в Украине подорожают в связи с повышением акциза минимум на 20%.

Сигареты делятся на три класса:

  • украинские с фильтром;
  • медиум класса;
  • премиум-класса.

Если в декабре 2022 года украинские сигареты продавали за 64 грн, медиум класса — 69,9 грн, а премиум — 82,6 грн за пачку, то теперь цены выросли:

  • украинские сигареты — на 11,2 грн до 75,2 грн за пачку;
  • медиум класса — на 11,5 грн до 81,4 грн;
  • премиум-класса — на 13,5 грн до 96,17 грн.

Однако повышение цен произойдет не сразу — подорожание растягивается на весь год. У продавцов традиционно есть значительные запасы, что позволяет не пересматривать цены сразу на повышение акцизов.

Как известно, Украина обязалась согласно директиве ЕС ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20%.

Таким образом, в 2025-м акциз должен достичь уровня минимального в ЕС — 90 евро за тысячу штук или около 1,8 евро за пачку. В соседних странах акциз уже давно превысил эту отметку.

К примеру, в украинских супермаркетах сигареты Camel Blue продают за 105 грн — в Польше 178,5 грн.

Напомним, что в 2024 году прогнозируется, что инфляция в Украине несколько вырастет по сравнению с прошлым годом. Поэтому цены на продукты питания повысятся еще больше.

Также мы проанализировали цены на овощи в Украине в январе и сравнили стоимость этих продуктов в 2024 году. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены на мясо и мясные продукты.

сигареты
украинцы
экономика
цены
война в Украине

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