В Україні конфіскували майно ексочільника МОН Табачника — що перейде до ФДУ

Очільник МОН часів Януковича Дмитро Табачник. Фото: Міністерство освіти

В Україні конфіскували майно колишнього очільника МОН Дмитра Табачника. Все перейшло під управління Фонду держмайна України.

Про це 1 травня у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ФДУ Віталій Коваль.

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Що конфіскували у Табачника

У Табачника, який очолював Міносвіти за часів Віктора Януковича, конфіскували:

кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м у смт Козин Обухівського району Київської області;

частину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал;

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Також Вищий антикорупційний суд прийняв рішення передати до ФДУ й майно проросійського священника Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру у Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota та Nissan.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — написав Віталій Коваль.

Нагадаємо, у засудженого ексдепутата Олександра Онищенка за рішенням суду конфіскують кошти, земельні ділянки та автомобілі.

Також ми писали, що суд арештував майно зрадника Олега Царьова на майже пів мільйона гривень.