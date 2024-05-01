В Україні конфіскували майно ексочільника МОН Табачника — що перейде до ФДУ
В Україні конфіскували майно колишнього очільника МОН Дмитра Табачника. Все перейшло під управління Фонду держмайна України.
Про це 1 травня у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ФДУ Віталій Коваль.
Що конфіскували у Табачника
У Табачника, який очолював Міносвіти за часів Віктора Януковича, конфіскували:
- кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;
- 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м у смт Козин Обухівського району Київської області;
- частину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал;
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Також Вищий антикорупційний суд прийняв рішення передати до ФДУ й майно проросійського священника Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру у Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota та Nissan.
"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — написав Віталій Коваль.
Нагадаємо, у засудженого ексдепутата Олександра Онищенка за рішенням суду конфіскують кошти, земельні ділянки та автомобілі.
Також ми писали, що суд арештував майно зрадника Олега Царьова на майже пів мільйона гривень.
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