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В Україні конфіскували майно ексочільника МОН Табачника — що перейде до ФДУ

1 травня 2024 18:51
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
В Україні конфіскували майно ексочільника МОН Табачника — що перейде до ФДУ
Очільник МОН часів Януковича Дмитро Табачник. Фото: Міністерство освіти
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

В Україні конфіскували майно колишнього очільника МОН Дмитра Табачника. Все перейшло під управління Фонду держмайна України. 

Про це 1 травня у своєму Telegram-каналі повідомив очільник ФДУ Віталій Коваль

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Що конфіскували у Табачника

У Табачника, який очолював Міносвіти за часів Віктора Януковича, конфіскували: 

  • кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів;
  • 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м у смт Козин Обухівського району Київської області;
  • частину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал;
  • право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн;
  • право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Також Вищий антикорупційний суд прийняв рішення передати до ФДУ й майно проросійського священника Ростислава Швеця. Йдеться про квартиру у Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota та Nissan.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Нагадаю, всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — написав Віталій Коваль. 

Нагадаємо, у засудженого ексдепутата Олександра Онищенка за рішенням суду конфіскують кошти, земельні ділянки та автомобілі. 

Також ми писали, що суд арештував майно зрадника Олега Царьова на майже пів мільйона гривень. 

війна
суд
МОН
Віктор Янукович
Фонд держмайна
держзрада

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