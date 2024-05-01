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В Украине конфисковали имущество экс-главы МОН Табачника — что перейдет в ФГУ

1 мая 2024 18:51
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В Украине конфисковали имущество экс-главы МОН Табачника — что перейдет в ФГУ
Экс-глава МОН времен Януковича Дмитрий Табачник. Фото: Министерство образования
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Украине конфисковали имущество бывшего главы МОН Дмитрия Табачника. Все перешло в управление Фонда госимущества Украины.

Об этом 1 мая в своем Telegram-канале сообщил глава ФГУ Виталий Коваль.

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Что конфисковали у Табачника

У Табачника, возглавлявшего минобразования при Викторе Януковиче, конфисковали:

  • средства в размере почти 144 тысяч долларов;
  • 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
  • часть квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:
  • право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн. грн.
  • право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.

Также Высший антикоррупционный суд принял решение передать ФГУ и имущество пророссийского священника Ростислава Швеца. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех автомобилях: два Mercedes, Toyota и Nissan.

"Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны! Напомню, все средства от реализации таких активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" , — написал Виталий Коваль.

Напомним, у осужденного эксдетутата Александра Онищенко по решению суда конфискуют средства, земельные участки и автомобили.

Также мы писали, что суд арестовал имущество предателя Олега Царева почти на полмиллиона гривен.

война
суд
МОН
Виктор Янукович
Фонд госимущества
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