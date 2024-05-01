В Украине конфисковали имущество экс-главы МОН Табачника — что перейдет в ФГУ
В Украине конфисковали имущество бывшего главы МОН Дмитрия Табачника. Все перешло в управление Фонда госимущества Украины.
Об этом 1 мая в своем Telegram-канале сообщил глава ФГУ Виталий Коваль.
Что конфисковали у Табачника
У Табачника, возглавлявшего минобразования при Викторе Януковиче, конфисковали:
- средства в размере почти 144 тысяч долларов;
- 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;
- часть квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:
- право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн. грн.
- право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.
Также Высший антикоррупционный суд принял решение передать ФГУ и имущество пророссийского священника Ростислава Швеца. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех автомобилях: два Mercedes, Toyota и Nissan.
"Имущество оккупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны! Напомню, все средства от реализации таких активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии" , — написал Виталий Коваль.
Напомним, у осужденного эксдетутата Александра Онищенко по решению суда конфискуют средства, земельные участки и автомобили.
Также мы писали, что суд арестовал имущество предателя Олега Царева почти на полмиллиона гривен.
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