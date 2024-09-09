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В Угорщині ухвалили рішення про продовження поставок нафти з РФ через Україну, — Bloomberg

9 вересня 2024 22:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Угорщина заявила, що домовилася про продовження поставок нафти з РФ через Україну
Нафтопровід "Дружба". Фото: Фото: пресслужба Гомельтранснєфть
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. повідомила про укладення нової угоди, яка дозволить продовжити транспортування російської сирої нафти через Україну. Компанія оприлюднила цю інформацію після того, як Україна заборонила ПАТ "Лукойл" використовувати свою територію для транзиту у відповідь на дії Росії.

Про це повідомило видання Bloomberg у понеділок, 9 вересня.

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За новими домовленостями, Mol, яка володіє нафтопереробними підприємствами в Угорщині та Словаччині, з 9 вересня почне транспортування сирої нафти через білорусько-український кордон. Раніше постачанням займалася російська сторона.

ПАТ "Лукойл" не надало коментарів у відповідь на запит Bloomberg, надісланий поза робочим часом.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — заявив виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо.

Трубопровід "Дружба" з’єднує Росію з Угорщиною через Україну. Поки що невідомо, які компанії будуть займатися доставкою нафти.

Угорщина та Словаччина, як країни без виходу до моря, отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Після посилення санкцій щодо "Лукойлу" у липні, ці держави почали отримувати нафту від інших постачальників, зокрема ПАТ "Татнафта".

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