Венгрия заявила, что договорилась о продлении поставок нефти из РФ через Украину

Нефтепровод "Дружба". Фото: Фото: пресс-служба Гомельтранснефть

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. сообщила о заключении нового соглашения, которое позволит продолжить транспортировку российской сырой нефти через Украину. Компания обнародовала эту информацию после того, как Украина запретила ПАО "ЛУКойл" использовать свою территорию для транзита в ответ на действия России.

Об этом сообщило издание Bloomberg в понедельник, 9 сентября.

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По новым договоренностям, Mol, владеющая нефтеперерабатывающими предприятиями в Венгрии и Словакии, с 9 сентября начнет транспортировку сырой нефти через белорусско-украинскую границу. Раньше снабжением занималась российская сторона.

ПАО "Лукойл" не предоставило комментариев в ответ на запрос Bloomberg, отправленный вне рабочего времени.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", — заявил исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо.

Трубопровод "Дружба" соединяет Россию с Венгрией через Украину. Пока неизвестно, какие компании будут заниматься доставкой нефти.

Венгрия и Словакия как страны без выхода к морю получили временные исключения из энергетических санкций ЕС против России. После ужесточения санкций в отношении "Лукойла" в июле, эти государства начали получать нефть от других поставщиков, в частности ПАО "Татнефть".