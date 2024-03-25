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В Угорщині під час перегонів ралійне авто вилетіло на групу людей, є загиблі

25 березня 2024 00:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Угорщині під час перегонів ралійне авто вилетіло на групу людей, є загиблі
Побите ралійне авто. Ілюстративне фото: kolesa.kz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Угорщині ралійний автомобіль влетів у скупчення глядачів під час перегонів в неділю, 24 березня. В результаті аварії загинуло чотири людини та ще восьмеро дістали поранення.

Про це йдеться на сайті поліції Угорщини.

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Стало відомо, що смертельний інцидент стався між угорськими населеними пунктами Лабатлан і Байот, поблизу річки Дунай. Очевидці події поширили у соцмережах відео, на якому видно, що авто втратило зчеплення з асфальтованою дорогою і вилетіло прям на людей. Машина на смерть збила та поранила глядачів.

На місце аварії прибуло вісім карет швидкої допомоги та чотири гелікоптери. З'ясувалося, що внаслідок події загинуло чотири людини, двоє осіб, з яких одна дитина, отримали важкі поранення. Крім того, ще пятьох і одну дитину направили до лікарень з легшими травмами.

Організатор перегонів Ралі-клуб Arrabona прокоментував аварію, опублікувавши заяву у соцмережах. Представники клубу вказали, що змагання зупинено через аварію під час перегонів.

Нагадаємо, 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Чоловік у нетверезому стані, спричинив потрійне зіткнення авто. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.

Додамо, 17 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки, загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина. 

ДТП
аварія
Угорщина
перегони
Змагання
поранення
загиблі

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