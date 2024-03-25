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В Венгрии во время гонки раллийное авто вылетело на группу людей, есть погибшие

25 марта 2024 00:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Венгрии во время гонки раллийное авто вылетело на группу людей, есть погибшие
Побитый раллийный автомобиль. Иллюстративное фото: kolesa.kz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Венгрии раллийный автомобиль влетел в скопление зрителей во время гонки в воскресенье, 24 марта. В результате аварии погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.

Об этом идет речь на сайте полиции Венгрии.

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Стало известно, что смертельный инцидент произошел между венгерскими населенными пунктами Лабатлан и Байот, возле реки Дунай. Очевидцы происшествия распространили в соцсетях видео, на котором видно, что авто потеряло сцепление с асфальтированной дорогой и вылетело прямо на людей. Машина насмерть сбила и ранила зрителей.

На место аварии прибыло восемь карет скорой помощи и четыре вертолета. Выяснилось, что в результате происшествия погибли четыре человека, два человека, из которых один ребенок, получили тяжелые ранения. Кроме того, еще пятерых и одного ребенка направили в больницы с более легкими травмами.

Организатор гонки Ралли-клуб Arrabona прокомментировал аварию, опубликовав заявление в соцсетях. Представители клуба указали, что соревнование остановлено из-за аварии во время гонки.

Напомним, 18 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. Мужчина в нетрезвом состоянии, создал тройное столкновение авто. В результате аварии травмы получили двое водителей других авто.

Добавим, 17 марта во Львовской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового авто и грузовика, погибли два человека, также ранение получил двухлетний ребенок.

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