У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка — є загиблі та поранені
У Дніпропетровській області у неділю, 17 березня, на трасі Дніпро — Павлоград сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
ДТП у Дніпропетровській області
За даними ЗМІ, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.
Наразі відомо про трьох загиблих та щонайменше 14 постраждалих, у тому числі є діти.
"За попередньою інформацією, водій маршрутки не впорався з керуванням на великій швидкості, коли перед ним почала розвертатися вантажівка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.
Також у Пустомитах Львівської області 25-річна жінка на автомобілі Renault Zoe збила 16-річну дівчину. Потерпіла переходила дорогу.
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