У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка — є загиблі та поранені

ДТП у Дніпропетровській області. Фото: t.me/news_pavlograd

У Дніпропетровській області у неділю, 17 березня, на трасі Дніпро — Павлоград сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки. Внаслідок аварії є загиблі та поранені.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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За даними ЗМІ, маршрутка під час руху вилетіла з дороги та перекинулась.

Наразі відомо про трьох загиблих та щонайменше 14 постраждалих, у тому числі є діти.

"За попередньою інформацією, водій маршрутки не впорався з керуванням на великій швидкості, коли перед ним почала розвертатися вантажівка", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області під час комендантської години автомобіль злетів у річку. Водій транспортного засобу перебував у нетверезому стані.

Також у Пустомитах Львівської області 25-річна жінка на автомобілі Renault Zoe збила 16-річну дівчину. Потерпіла переходила дорогу.