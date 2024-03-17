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В Днепропетровской области перевернулась маршрутка — есть погибшие и раненые

17 марта 2024 16:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской области перевернулась маршрутка — есть погибшие и раненые
ДТП в Днепропетровской области. Фото: t.me/news_pavlograd
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепропетровской области в воскресенье, 17 марта, на трассе Днепр — Павлоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. В результате аварии есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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По данным СМИ, маршрутка во время движения вылетела с дороги и опрокинулась.

Сейчас известно о трех погибших и по меньшей мере 14 пострадавших, в том числе дети.

"По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением на большой скорости, когда перед ним начал разворачиваться грузовик", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области во время комендантского часа автомобиль взлетел в реку. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.

Также в Пустомытах Львовской области 25-летняя женщина на автомобиле Renault Zoe сбила 16-летнюю девушку. Потерпевшая переходила дорогу.

смерть
авария
Днепропетровская область
маршрутки
автомобиль

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