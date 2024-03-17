В Днепропетровской области перевернулась маршрутка — есть погибшие и раненые
В Днепропетровской области в воскресенье, 17 марта, на трассе Днепр — Павлоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. В результате аварии есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
ДТП в Днепропетровской области
По данным СМИ, маршрутка во время движения вылетела с дороги и опрокинулась.
Сейчас известно о трех погибших и по меньшей мере 14 пострадавших, в том числе дети.
"По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением на большой скорости, когда перед ним начал разворачиваться грузовик", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области во время комендантского часа автомобиль взлетел в реку. Водитель транспортного средства находился в нетрезвом состоянии.
Также в Пустомытах Львовской области 25-летняя женщина на автомобиле Renault Zoe сбила 16-летнюю девушку. Потерпевшая переходила дорогу.
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