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В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

8 лютого 2024 22:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених
Звільнені бійці ЗСУ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України показала зворушливе відео повернення додому українських захисників. На опублікованих кадрах звільнені військовослужбовці не ховали своїх емоцій. 

Відеоролик показала пресслужба силового відомства

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Також силовики відзначили дії всіх, хто допомагав організації обміну.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!", — резюмують в СБУ.

Новий обмін полоненими між Україною та РФ — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя. 

На обмін відреагував президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців і українок. Також глава держави подякував всім, хто працював над його проведенням.

СБУ
ЗСУ
Маріуполь
Україна
полонені

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