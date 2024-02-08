В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

Звільнені бійці ЗСУ. Фото: скриншот

Служба безпеки України показала зворушливе відео повернення додому українських захисників. На опублікованих кадрах звільнені військовослужбовці не ховали своїх емоцій.

Відеоролик показала пресслужба силового відомства.

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Також силовики відзначили дії всіх, хто допомагав організації обміну.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!", — резюмують в СБУ.

Новий обмін полоненими між Україною та РФ — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.

На обмін відреагував президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців і українок. Також глава держави подякував всім, хто працював над його проведенням.