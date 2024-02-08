В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених
Служба безпеки України показала зворушливе відео повернення додому українських захисників. На опублікованих кадрах звільнені військовослужбовці не ховали своїх емоцій.
Відеоролик показала пресслужба силового відомства.
СБУ показала відео з обміну полоненими
Також силовики відзначили дії всіх, хто допомагав організації обміну.
"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!", — резюмують в СБУ.
Новий обмін полоненими між Україною та РФ — що відомо
Нагадаємо, що сьогодні між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.
На обмін відреагував президент України Володимир Зеленський: за його словами, станом на сьогодні з російського полону звільнено 3135 українців і українок. Також глава держави подякував всім, хто працював над його проведенням.
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