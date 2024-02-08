В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных
Служба безопасности Украины показала трогательное видео возвращения домой украинских защитников. На опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие не скрывали своих эмоций.
Видеоролик показала пресс-служба силового ведомства
СБУ показала видео по обмену пленными
Также силовики отметили действия всех, кто помогал организации обмена.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность!", — резюмируют в СБУ.
Новый обмен пленными между Украиной и РФ — что известно
Напомним, что сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.
На обмен отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.
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