В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных

Освобожденные бойцы ВС. Фото: скриншот

Служба безопасности Украины показала трогательное видео возвращения домой украинских защитников. На опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие не скрывали своих эмоций.

Видеоролик показала пресс-служба силового ведомства

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Также силовики отметили действия всех, кто помогал организации обмена.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность!", — резюмируют в СБУ.

Новый обмен пленными между Украиной и РФ — что известно

Напомним, что сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

На обмен отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: по его словам, по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3135 украинцев и украинок. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над его проведением.