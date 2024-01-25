В Саудівській Аравії відкриється перший алкогольний магазин для дипломатів

Чоловік розливає алкоголь. Фото: freepik.com

Саудівська Аравія готується до відкриття першого алкогольного магазину для дипломатів, які не сповідують іслам. Заклад з'явиться в столиці Ер-Ріяді, до нього можна буде завітати вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

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Відкриття першого алкогольного магазину в Саудівській Аравії

Зазначається, що магазин обслуговуватиме виключно дипломатів-немусульман. За даними видання, клієнтам потрібно буде зареєструватися через мобільний додаток, отримати дозвіл від Міністерства закордонних справ і дотримуватися місячних квот на купівлю.

Новий магазин розташований у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда, де розташовані посольства та живуть дипломати. Заклад буде "суворо обмежений" для немусульман.

"Цей крок є важливою віхою в зусиллях королівства під керівництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана відкрити ультраконсервативну мусульманську країну для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом. Це також частина ширших планів, відомих як Vision 2030, щодо побудови постнафтової економіки", — йдеться в матеріалі.

Пом'якшення законів у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії діють суворі закони щодо вживання алкоголю, що карається депортацією, штрафами або тюремним ув'язненням. Таким чином алкоголь можна було роздобути через дипломатичну пошту або на чорному ринку.

Саудівська Аравія останніми роками пом'якшила соціальні кодекси, такі як сегрегація чоловіків і жінок, а також вимоги щодо традиційного одягу для жінок. Під керівництвом принца Мухаммеда відбулися зміни, зокрема, відкриття країни для нерелігійного туризму, концертів, право жінок на водіння автомобілів, а також придушення опозиції та політичних супротивників.

Стратегія Vision 2030 націлена на розвиток місцевої промисловості та створення робочих місць для громадян Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці.