Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow В Саудівській Аравії відкриється перший алкогольний магазин для дипломатів arrow

В Саудівській Аравії відкриється перший алкогольний магазин для дипломатів

25 січня 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Саудівській Аравії відкриється перший алкогольний магазин для дипломатів
Чоловік розливає алкоголь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Саудівська Аравія готується до відкриття першого алкогольного магазину для дипломатів, які не сповідують іслам. Заклад з'явиться в столиці Ер-Ріяді, до нього можна буде завітати вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Відкриття першого алкогольного магазину в Саудівській Аравії

Зазначається, що магазин обслуговуватиме виключно дипломатів-немусульман. За даними видання, клієнтам потрібно буде зареєструватися через мобільний додаток, отримати дозвіл від Міністерства закордонних справ і дотримуватися місячних квот на купівлю.

Новий магазин розташований у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда, де розташовані посольства та живуть дипломати. Заклад буде "суворо обмежений" для немусульман.

"Цей крок є важливою віхою в зусиллях королівства під керівництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана відкрити ультраконсервативну мусульманську країну для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом. Це також частина ширших планів, відомих як Vision 2030, щодо побудови постнафтової економіки", — йдеться в матеріалі.

Пом'якшення законів у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії діють суворі закони щодо вживання алкоголю, що карається депортацією, штрафами або тюремним ув'язненням. Таким чином алкоголь можна було роздобути через дипломатичну пошту або на чорному ринку.

Саудівська Аравія останніми роками пом'якшила соціальні кодекси, такі як сегрегація чоловіків і жінок, а також вимоги щодо традиційного одягу для жінок. Під керівництвом принца Мухаммеда відбулися зміни, зокрема, відкриття країни для нерелігійного туризму, концертів, право жінок на водіння автомобілів, а також придушення опозиції та політичних супротивників.

Стратегія Vision 2030 націлена на розвиток місцевої промисловості та створення робочих місць для громадян Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці. 

алкоголь
закон
Саудівська Аравія
реформи
дипломатія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі