В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин для дипломатов

Мужчина разливает алкоголь. Фото: freepik.com

Саудовская Аравия готовится к открытию первого алкогольного магазина для дипломатов, не исповедующих ислам. Заведение появится в столице Эр-Рияде, его можно будет посетить уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters.

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Открытие первого алкогольного магазина в Саудовской Аравии

Отмечается, что магазин будет обслуживать только дипломатов-немусульман. По данным издания, клиентам нужно будет зарегистрироваться через мобильное приложение, получить разрешение от Министерства иностранных дел и соблюдать месячные квоты на покупку.

Новый магазин расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда, где расположены посольства и проживают дипломаты. Заведение будет "строго ограничено" для немусульман.

"Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства под руководством наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана открыть ультраконсервативную мусульманскую страну для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено исламом. Это также часть более широких планов, известных как Vision 2030 о построении постнефтяной экономики", — говорится в материале.

Смягчение законов в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии действуют строгие законы по употреблению алкоголя, что наказуемо депортацией, штрафами или тюремным заключением. Таким образом, алкоголь можно было раздобыть через дипломатическую почту или на черном рынке.

Саудовская Аравия в последние годы смягчила социальные кодексы, такие как сегрегация мужчин и женщин, а также требования по традиционной одежде для женщин. Под руководством принца Мухаммеда произошли изменения, в частности, открытие страны для нерелигиозного туризма, концертов, право женщин на вождение автомобилей, а также подавление оппозиции и политических противников.

Стратегия Vision 2030 направлена на развитие местной промышленности и создание рабочих мест для граждан Саудовской Аравии.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Давосе встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.