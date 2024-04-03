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В Ростові стався вибух на зерновому терміналі — що відомо

3 квітня 2024 20:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Ростові стався вибух на зерновому терміналі — що відомо
Пожежа в російському Ростові. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі наразі невідомо.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

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За свідченнями очевидців, вибухи сталися на території зерносховища, де загорівся склад із пальним. Площа пожежі наразі становить близько 1000 квадратних метрів. Попередньо відомо, що на складі можуть знаходитися зернозбиральна техніка та паливо.

Місцеві мешканці стверджують, що пожежу супроводжувало принаймні три гучні вибухи. Поки невідомо, що спричинило цю пожежу. На відеозаписах, опублікованих місцевими жителями, видно, як відбуваються вибухи під час пожежі. Зазначимо, що дим від пожежі видно в різних частинах міста.

О 19.35 пожежу локалізували. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді лунали вибухи. Виявили руйнування, міська влада повідомила про пораненого.

Також ми писали, що в російському місті Енгельс пролунала серія вибухів — пабліки повідомляють про щонайменше чотири.

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Росія

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