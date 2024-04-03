В Ростове произошел взрыв на зерновом терминале — что известно

Пожар в Ростове. Фото: росСМИ

В российском Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар на зерновом терминале, сопровождавшийся громкими взрывами. Что стало причиной пожара неизвестно.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграммы-каналы.

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По свидетельству очевидцев, взрывы произошли на территории зернохранилища, где загорелся склад с горючим. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Предварительно известно, что на складе могут находиться зерноуборочная техника и топливо.

Местные жители утверждают, что пожар сопровождал по крайней мере три громких взрыва. Пока неизвестно, что вызвало этот пожар. На видеозаписях, опубликованных местными жителями, видно, как происходят взрывы во время пожара. Отметим, что дым от пожара виден в разных частях города.

В 19:35 пожар локализовали. Погибших нет.

Напомним, что в российском Белгороде раздавались взрывы. Обнаружили разрушение, городские власти сообщили о раненом.

Также мы писали, что в российском городе Энгельс раздалась серия взрывов — паблики сообщают о по меньшей мере четырех.