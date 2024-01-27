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В Росії школярі жебракують по селах та сусідах, щоб мати інтернет

27 січня 2024 22:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії школярі жебракують по селах та сусідах, щоб мати інтернет
Засніжена вулиця у пермському селі. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Пермському краю Російської Федерації школярі їздять до сусідів, щоб отримати доступ до інтернету. У їхньому селі відсутній зв'язок, а домашнє завдання учням надсилають через інтернет.

Про таку непросту ситуацію у державі-агресорі повідомили росЗМІ.

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У селі Верхня Пишма відсутні вежі стільникового зв'язку, а внаслідок цього нема інтернету. При цьому домашнє завдання викладають лише у електронній пермській освітній системі. Через це учні разом із батьками щодня катаються до сусіднього села Грем'ячу вісім кілометрів.

Щоб виправити ситуацію із незручними поїздками, батьки звернулися до місцевої організації.

В цій установі запропонували три варіанти:

  • задавати домашнє завдання по-старому, на папері;
  • виконувати завдання одразу у школі, де інтернет є;
  • поставити вежу. З останнім найскладніше, адже встановлювати вишку на 200 осіб операторам невигідно.

Раніше ми повідомляли, що Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вигадали новий спосіб примусового отримання паспорту РФ та контролю за місцевими жителями. Таким чином, окупанти надають доступ до інтернету лише тим, хто має російський паспорт.

росіяни
інтернет
зима
Росія
школа

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