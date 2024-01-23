Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Хакери обвалили провайдера, який надавав інтернет-послуги держструктурам РФ arrow

Хакери обвалили провайдера, який надавав інтернет-послуги держструктурам РФ

23 січня 2024 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Хакери обвалили провайдера, який надавав інтернет-послуги держструктурам РФ
Хакери. Фото: Pexels
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у роботі інтернет-провайдера "Акадо-телеком" стався масштабний збій. Уже впродовж двох днів користувачі лишилися без інтернета.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Читайте також:
хакери
Скарги російських користувачів на відсутність інтернету. Фото: скриншот

Хакери зламали російського інтернет-провайдера

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі впливового інтернет-провайдера "Акадо-телеком".

"Зазначена компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об’єкти", — повідомили в ГУР.

У розвідці додали, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитися на відсутність інтернету та неможливість зв’язатися зі службою підтримки компанії.

"Через проблеми, які виникли як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії, значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", — говориться у повідомленні.

Наразі масштаб збитків, завданих Росії, уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що українські хакери групи "BO Team" атакували найбільший науково-дослідницький центр космічної гідрометеорології Росії "Планета". Завдано значного удару по користувачах сайту — російському Міністерству оборони, Генштабу, МНС, Північному флоту.

Нагадаємо, українська хакерська група Blackjack 18 січня здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних.

війна
хакери
Україна
інтернет
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі