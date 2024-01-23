Хакери обвалили провайдера, який надавав інтернет-послуги держструктурам РФ

Хакери. Фото: Pexels

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у роботі інтернет-провайдера "Акадо-телеком" стався масштабний збій. Уже впродовж двох днів користувачі лишилися без інтернета.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Хакери зламали російського інтернет-провайдера

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів в Росії виник масштабний збій у роботі впливового інтернет-провайдера "Акадо-телеком".

"Зазначена компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об’єкти", — повідомили в ГУР.

У розвідці додали, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитися на відсутність інтернету та неможливість зв’язатися зі службою підтримки компанії.

"Через проблеми, які виникли як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії, значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", — говориться у повідомленні.

Наразі масштаб збитків, завданих Росії, уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що українські хакери групи "BO Team" атакували найбільший науково-дослідницький центр космічної гідрометеорології Росії "Планета". Завдано значного удару по користувачах сайту — російському Міністерству оборони, Генштабу, МНС, Північному флоту.

Нагадаємо, українська хакерська група Blackjack 18 січня здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних.