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Хакеры обрушили провайдера, предоставлявшего интернет-услуги госструктурам РФ

23 января 2024 14:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Хакеры обрушили провайдера, предоставлявшего интернет-услуги госструктурам РФ
Хакеры. Фото: Pexels
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в работе интернет-провайдера "Акадо-телеком" произошел масштабный сбой. Уже два дня пользователи остались без интернета.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Хакеры взломали российского интернет-провайдера

В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе влиятельного интернет-провайдера "Акадо-телеком".

"Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической России, в том числе администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты", — сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки компании.

"В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора", — говорится в сообщении.

В настоящее время масштаб ущерба, нанесенного России, уточняется.

Ранее мы сообщали, что украинские хакеры группы BO Team атаковали крупнейший научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии России "Планета". Нанесен значительный удар по пользователям сайта — российскому Министерству обороны, Генштабу, МЧС, Северному флоту.

Напомним, украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, занимающегося строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных.

война
хакеры
Украина
интернет
Россия

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