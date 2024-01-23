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Українські хакери зламали науково-дослідний центр космічної гідрометеорології РФ

23 січня 2024 13:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українські хакери зламали науково-дослідний центр космічної гідрометеорології РФ
Хакер перед комп'ютером. Ілюстративне фото: belfasttelegraph.co.uk
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські хакери групи "BO Team" атакували найбільший науково-дослідницький центр космічної гідрометеорології Росії "Планета". Відтак завдано значного удару по користувачах сайту російському Міністерству оборони, Генштабу, МНС, Північному флоту.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Злам сайту дослідницького центру космічної гідрометеорології РФ

Гідрометеорологічна установа "Планета" через головний обчислювальний центр Федерального засідання РФ активно допомагала російським бойовикам.

Українським хакерам вдалося стерти близько 2 петабайт інформації установи, до якої входять російські унікальні дослідження.

Також хакери змогли відрізати від мережі станцію в Арктиці на острові Більшовик. На цій станції російські спеціалісти проводять масштабні дослідження атмосфери, льодового покриву, океанографічні, екологічні, мікробіологічні і орнітологічні дослідження.

Скриншот сайту
Скриншот сайту центру гідрометеорології РФ

Planeta.ru — російська платформа, інтернет-сервіс із залучення колективного фінансування для створення творчих, наукових, соціальних, підприємницьких та інших проєктів. Установа розташована на далекому сході та створена з метою розвитку систем спостереження за Землею з космосу. Її головним завданням є прийом і обробка даних з російських і закордонних супутників.

Скриншот допису Мінцифри
Скриншот допису Мінцифри

Нагадаємо, українська хакерська група Blackjack 18 січня здійснила злом російського державного підприємства, яке займається будівництвом військових споруд на території Росії. Кіберфахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних.

Додамо, представники української ІТ-армії злили інформацію з трьох тисяч компаній РФ. Загалом українські фахівці за пів року зламали 200 гігабайт приватних даних з трьох тисяч російських організацій. 

хакери
Україна
Мінцифри
IT
Програмісти
Росія

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