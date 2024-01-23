Украинские хакеры взломали научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии РФ
Украинские хакеры группы BO Team атаковали крупнейший научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии России "Планета". Следовательно, нанесен значительный удар по пользователям сайта — российскому Министерству обороны, Генштабу, МЧС, Северному флоту.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Взлом сайта исследовательского центра космической гидрометеорологии РФ
Гидрометеорологическое учреждение "Планета" через главный вычислительный центр Федерального заседания РФ активно помогало российским боевикам.
Украинским хакерам удалось стереть около 2 петабайт информации учреждения, в которое входят российские уникальные исследования.
Также хакеры смогли отрезать от сети станцию в Арктике на острове Большевик. На этой станции российские специалисты проводят масштабные исследования атмосферы, ледяного покрова, океанографические, экологические, микробиологические и орнитологические исследования.
Planeta.ru — российская платформа, интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования для создания творческих, научных, социальных, предпринимательских и других проектов. Учреждение расположено на дальнем востоке и создано для развития систем наблюдения за Землей из космоса. Его главной задачей является прием и обработка данных из российских и зарубежных спутников.
Напомним, украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, занимающегося строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных.
Добавим, представители украинской ИТ-армии слили информацию с трех тысяч компаний РФ. В общей сложности украинские специалисты за полгода взломали 200 гигабайт частных данных с 3 тысяч российских организаций.
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