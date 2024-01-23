Украинские хакеры взломали научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии РФ

Хакер перед компьютером. Иллюстративное фото: belfasttelegraph.co.uk

Украинские хакеры группы BO Team атаковали крупнейший научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии России "Планета". Следовательно, нанесен значительный удар по пользователям сайта — российскому Министерству обороны, Генштабу, МЧС, Северному флоту.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Гидрометеорологическое учреждение "Планета" через главный вычислительный центр Федерального заседания РФ активно помогало российским боевикам.

Украинским хакерам удалось стереть около 2 петабайт информации учреждения, в которое входят российские уникальные исследования.

Также хакеры смогли отрезать от сети станцию в Арктике на острове Большевик. На этой станции российские специалисты проводят масштабные исследования атмосферы, ледяного покрова, океанографические, экологические, микробиологические и орнитологические исследования.

Скриншот сайта центра гидрометеорологии РФ

Planeta.ru — российская платформа, интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования для создания творческих, научных, социальных, предпринимательских и других проектов. Учреждение расположено на дальнем востоке и создано для развития систем наблюдения за Землей из космоса. Его главной задачей является прием и обработка данных из российских и зарубежных спутников.

Скриншот поста Минцифры

Напомним, украинская хакерская группа Blackjack 18 января совершила взлом российского государственного предприятия, занимающегося строительством военных сооружений на территории России. Киберспециалисты проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных.

Добавим, представители украинской ИТ-армии слили информацию с трех тысяч компаний РФ. В общей сложности украинские специалисты за полгода взломали 200 гигабайт частных данных с 3 тысяч российских организаций.