В России школьники попрошайничают по селам и соседям, чтобы иметь интернет
В Пермском крае Российской Федерации школьники ездят к соседям, чтобы получить доступ в интернет. В их селе отсутствует связь, а домашнее задание учащимся посылают через интернет.
О такой непростой ситуации в государстве-агрессоре сообщили РосСМИ.
У российских школьников нет интернета
В селе Верхняя Пышма отсутствуют башни сотовой связи, а в результате нет интернета. При этом домашнее задание выкладывается только в электронной пермской образовательной системе. Поэтому ученики вместе с родителями ежедневно катаются в соседнее село Гремячую восемь километров.
Чтобы исправить ситуацию с неудобными поездками, родители обратились в местную организацию.
В этом учреждении было предложено три варианта:
- задавать домашнее задание по старинке, на бумаге;
- выполнять задачи сразу в школе, где есть интернет;
- поставить башню. С последним сложнее всего, ведь устанавливать вышку на 200 человек операторам невыгодно.
Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях придумали новый способ принудительного получения паспорта РФ и контроля за местными жителями. Таким образом, оккупанты предоставляют доступ в интернет только тем, кто имеет российский паспорт.
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