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В России школьники попрошайничают по селам и соседям, чтобы иметь интернет

27 января 2024 22:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России школьники попрошайничают по селам и соседям, чтобы иметь интернет
Снежная улица в пермской деревне. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Пермском крае Российской Федерации школьники ездят к соседям, чтобы получить доступ в интернет. В их селе отсутствует связь, а домашнее задание учащимся посылают через интернет.

О такой непростой ситуации в государстве-агрессоре сообщили РосСМИ.

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У российских школьников нет интернета

В селе Верхняя Пышма отсутствуют башни сотовой связи, а в результате нет интернета. При этом домашнее задание выкладывается только в электронной пермской образовательной системе. Поэтому ученики вместе с родителями ежедневно катаются в соседнее село Гремячую восемь километров.

Чтобы исправить ситуацию с неудобными поездками, родители обратились в местную организацию.

В этом учреждении было предложено три варианта:

  • задавать домашнее задание по старинке, на бумаге;
  • выполнять задачи сразу в школе, где есть интернет;
  • поставить башню. С последним сложнее всего, ведь устанавливать вышку на 200 человек операторам невыгодно.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях придумали новый способ принудительного получения паспорта РФ и контроля за местными жителями. Таким образом, оккупанты предоставляют доступ в интернет только тем, кто имеет российский паспорт.

россияне
интернет
зима
Россия
школа

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