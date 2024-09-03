В Росії в Іркутській області впав вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії зник з радарів вертоліт Мі-8. Ймовірно, він впав у межах Іркутської області, на борту перебувало шестеро осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 3 вересня.

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В російських ЗМІ зазначають, що вертоліт мав на борту шестеро людей та летів за маршрутом Іркутськ — Орлик. Згодом з пілотами втратили зв'язок, а вертоліт зник з радарів.

Пізніше пілоти заявили, що вони здійснили "жорстку посадку" у районі селища Раздольє. За попередніми даними внаслідок цього є двоє постраждалих.

Наразі по допомогу до них вилетів борт з рятувальниками. Вони поки не знайшли місце падіння Мі-8, ймовірно, борт приземлився у тайзі.

Повідомлення росЗМІ про аварію. Фото: скриншот

За повідомленнями ЗМІ, на борту могли перебувати медики. Інформації про загиблих не надходило.