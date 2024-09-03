В России в Иркутской области упал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: росСМИ

В России исчез с радаров вертолет Ми-8. Вероятно, он упал в пределах Иркутской области, на борту находились шесть человек.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Что известно об авиакатастрофе

В российских СМИ отмечают, что вертолет имел на борту шесть человек и летел по маршруту Иркутск — Орлик. Впоследствии с пилотами потеряли связь, а вертолет исчез с радаров.

Позже пилоты заявили, что они совершили "жесткую посадку" в районе поселка Раздолье. По предварительным данным в результате этого двое пострадавших.

Сейчас за помощью к ним вылетел борт со спасателями. Они пока не нашли место падения Ми-8, предположительно, борт приземлился в тайге.

Сообщение росСМИ об аварии. Фото: скриншот

По сообщениям СМИ, на борту могли находиться медики. Информация о погибших не поступала.