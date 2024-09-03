В России в Иркутской области упал вертолет Ми-8

В России разбился вертолет Ми-8 – кто был на борту
В России исчез с радаров вертолет Ми-8. Вероятно, он упал в пределах Иркутской области, на борту находились шесть человек.
Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 3 сентября.
Что известно об авиакатастрофе
В российских СМИ отмечают, что вертолет имел на борту шесть человек и летел по маршруту Иркутск — Орлик. Впоследствии с пилотами потеряли связь, а вертолет исчез с радаров.
Позже пилоты заявили, что они совершили "жесткую посадку" в районе поселка Раздолье. По предварительным данным в результате этого двое пострадавших.
Сейчас за помощью к ним вылетел борт со спасателями. Они пока не нашли место падения Ми-8, предположительно, борт приземлился в тайге.
По сообщениям СМИ, на борту могли находиться медики. Информация о погибших не поступала.
Читайте Новини.LIVE!