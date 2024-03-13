В Росії помер топ-менеджер "Лукойла" — вже четвертий з початку війни

Топменеджер російського "Лукойла" Віталій Робертус. Фото: росЗМІ

В Росії помер віцепрезидент російської нафтогазової компанії "Лукойл" Віталій Робертус. Його смерть стала четвертою серед провідних посадовців компанії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу "Лукойлу".

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"З глибоким сумом повідомляємо, що на 54 році життя раптово помер віцепрезидент компанії Робертус Віталій Володимирович", — йдеться у повідомленні.

Водночас пропагандистські журналісти не назвали причину його смерті. На сайті компанії ця інформація також відсутня. Проте за даними соцмереж та опозиційних ЗМІ, топчиновник міг загинути під час удару безпілотника по НПЗ компанії у Нижньогородському районі. Однак ця інформація офіційно не була підтверджена.

За останні два роки смерть Робертуса стала четвертою після раптової смерті його попередників: Олександра Суботіна, який "помер у будинку внаслідок серцевої нестачі", Равіля Маганова, який "вивалився з вікна" головного корпусу Центральної клінічної лікарні Москви та Володимира Некрасова, який помер від "інсульту".

Нагадаємо, раніше у Росії нібито помер 91-річний двоюрідний брат російського президента Володимира Путіна, Євген Путін, який у 1970-1990 рр. працював лікарем-урологом в Івановому.

Також ми писали, що на окупованих територіях чеченські терористи з батальйону "Ахмат" вбили російського воєнкора Єгора Гузенка, проте згодом мілблогер "ожив" у соцмережах, і вийшов на зв'язок.