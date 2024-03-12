У Росії помер Путін, але не Володимир — що відомо

Президент Росії Володимир Путін. Фото: DW

Стало відомо, що у Росії нібито помер 91-річний двоюрідний брат російського президента Володимира Путіна Євген. Родич диктатора у 1970-1990 роках працював лікарем-урологом в Івановому.

Про це повідомили російські ЗМІ у вівторок, 12 березня.

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Що відомо про Євгена Путіна

Як вказують російські видання, син Євгена Путіна є заступником голови "Газпрому", з яким диктатор, за словами Кремлівського речника Дмитра Пєскова, не спілкується. А його донька є власницею 70% акцій вугільної компанії "Колмар", яка є однією з найбільших в Росії.

У мережі є лише одне фото брата Путіна і пропагандисти зазначають, що його поховали ще кілька днів тому. Наразі причини та обставини смерті невідомі.

Родина Путіних. Фото: росЗМІ

"Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала, говорив однокласник дочки Євгена Михайловича. Похорон відбувся 10 березня", — йдеться у ЗМІ.

Як зазначається, сім'я родича диктатора жила в Іваново до 2002 року, а згодом після приходу до влади Володимира Путіна переїхали до Москви. Останні роки вони проживали у Суздалі.

Родина Путіних. Фото: росЗМІ

"Наприкінці лютого минулого року Євген Путін відзначив 90-річний ювілей. Це провідний Іванівський лікар-уролог, який ставив на ноги своїх пацієнтів у період 1970-90-х рр.", — додали російські журналісти.

Нагадаємо, рейтинги переглядів російської телепропаганди різко впали. Протягом року звернення Путіна стали дивитися вдвічі менше глядачів.

Під час останнього виступу з посланням до Федеральних зборів у лютому російський диктатор говорив про війну в Україні, ядерну зброю та відносини із Заходом.