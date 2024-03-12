Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Росії помер Путін, але не Володимир — що відомо arrow

У Росії помер Путін, але не Володимир — що відомо

12 березня 2024 10:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Росії помер Путін, але не Володимир — що відомо
Президент Росії Володимир Путін. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що у Росії нібито помер 91-річний двоюрідний брат російського президента Володимира Путіна Євген. Родич диктатора у 1970-1990 роках працював лікарем-урологом в Івановому.

Про це повідомили російські ЗМІ у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Що відомо про Євгена Путіна

Як вказують російські видання, син Євгена Путіна є заступником голови "Газпрому", з яким диктатор, за словами Кремлівського речника Дмитра Пєскова, не спілкується. А його донька є власницею 70% акцій вугільної компанії "Колмар", яка є однією з найбільших в Росії.

У мережі є лише одне фото брата Путіна і пропагандисти зазначають, що його поховали ще кілька днів тому. Наразі причини та обставини смерті невідомі.

Родина Путіних
Родина Путіних. Фото: росЗМІ

"Наприкінці лютого він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала, говорив однокласник дочки Євгена Михайловича. Похорон відбувся 10 березня", — йдеться у ЗМІ.

Як зазначається, сім'я родича диктатора жила в Іваново до 2002 року, а згодом після приходу до влади Володимира Путіна переїхали до Москви. Останні роки вони проживали у Суздалі. 

Родина Путіних
Родина Путіних. Фото: росЗМІ

"Наприкінці лютого минулого року Євген Путін відзначив 90-річний ювілей. Це провідний Іванівський лікар-уролог, який ставив на ноги своїх пацієнтів у період 1970-90-х рр.", — додали російські журналісти.

Нагадаємо, рейтинги переглядів російської телепропаганди різко впали. Протягом року звернення Путіна стали дивитися вдвічі менше глядачів.

Під час останнього виступу з посланням до Федеральних зборів у лютому російський диктатор говорив про війну в Україні, ядерну зброю та відносини із Заходом.

володимир путін
смерть
Дмитро Пєсков
Росія
біография

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство