В России умер Путин, но не Владимир — что известно
Стало известно, что в России умер 91-летний двоюродный брат российского президента Владимира Путина Евгений. Родственник диктатора в 1970-1990 годах работал врачом-урологом в Иваново.
Об этом сообщили российские СМИ во вторник, 12 марта.
Что известно о Евгении Путине
Как указывают российские издания, сын Евгения Путина является заместителем главы "Газпрома", с которым диктатор, по словам Кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не общается. А его дочь является владелицей 70% акций угольной компании "Колмар", которая является одной из самых крупных в России.
В сети только одно фото брата Путина и пропагандисты отмечают, что его похоронили еще несколько дней назад. Пока причины и обстоятельства смерти неизвестны.
"В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала, говорил одноклассник дочери Евгения Михайловича. Похороны прошли 10 марта", — говорится в СМИ.
Как отмечается, семья родственника диктатора жила в Иваново до 2002 года, а затем после прихода к власти Владимира Путина переехали в Москву. В последние годы они проживали в Суздале.
"В конце февраля прошлого года Евгений Путин отметил 90-летний юбилей. Это ведущий Ивановский врач-уролог, который ставил на ноги своих пациентов в период 1970-90-х", — добавили российские журналисты.
Напомним, рейтинги просмотров российской телепропаганды резко упали. В течение года обращения Путина стали смотреть вдвое меньше зрителей.
Во время последнего выступления с посланием к Федеральному собранию в феврале российский диктатор говорил о войне в Украине, ядерном оружии и отношениях с Западом.
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