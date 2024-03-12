В России умер Путин, но не Владимир — что известно

Президент России Владимир Путин. Фото: DW

Стало известно, что в России умер 91-летний двоюродный брат российского президента Владимира Путина Евгений. Родственник диктатора в 1970-1990 годах работал врачом-урологом в Иваново.

Об этом сообщили российские СМИ во вторник, 12 марта.

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Что известно о Евгении Путине

Как указывают российские издания, сын Евгения Путина является заместителем главы "Газпрома", с которым диктатор, по словам Кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не общается. А его дочь является владелицей 70% акций угольной компании "Колмар", которая является одной из самых крупных в России.

В сети только одно фото брата Путина и пропагандисты отмечают, что его похоронили еще несколько дней назад. Пока причины и обстоятельства смерти неизвестны.

Семья Путиных. Фото: росСМИ

"В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала, говорил одноклассник дочери Евгения Михайловича. Похороны прошли 10 марта", — говорится в СМИ.

Как отмечается, семья родственника диктатора жила в Иваново до 2002 года, а затем после прихода к власти Владимира Путина переехали в Москву. В последние годы они проживали в Суздале.

Семья Путиных. Фото: росСМИ

"В конце февраля прошлого года Евгений Путин отметил 90-летний юбилей. Это ведущий Ивановский врач-уролог, который ставил на ноги своих пациентов в период 1970-90-х", — добавили российские журналисты.

Напомним, рейтинги просмотров российской телепропаганды резко упали. В течение года обращения Путина стали смотреть вдвое меньше зрителей.

Во время последнего выступления с посланием к Федеральному собранию в феврале российский диктатор говорил о войне в Украине, ядерном оружии и отношениях с Западом.