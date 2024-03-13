В России умер топ-менеджер "Лукойла" — уже четвертый с начала войны

Топ-менеджер российского "Лукойла" Виталий Робертус. Фото: росСМИ

В России умер вице-президент российской нефтегазовой компании "Лукойл" Виталий Робертус. Его смерть стала четвертой среди ведущих чиновников компании с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Лукойла".

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"С глубокой грустью сообщаем, что на 54-м году жизни внезапно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", — говорится в сообщении.

В то же время пропагандистские журналисты не назвали причину его смерти. На сайте компании эта информация также отсутствует. Однако, по данным соцсетей и оппозиционных СМИ, топ-чиновник мог погибнуть во время удара беспилотника по НПЗ компании в Нижегородском районе. Однако эта информация официально не была подтверджена.

За последние два года смерть Робертуса стала четвертой после внезапной смерти его предшественников: Александра Субботина, умершего в доме из-за "сердечной недостаточности", Равиля Маганова, "выпавшего из окна" главного корпуса Центральной клинической больницы Москвы, и Владимира Некрасова, умершего от "инсульта".

Напомним, ранее в России якобы умер 91-летний двоюродный брат российского президента Владимира Путина Евгений Путин, в 1970-1990 гг. работавший врачом-урологом в Иваново.

Также мы писали, что на оккупированных территориях чеченские террористы из батальона "Ахмат" убили российского военкора Егора Гузенко, однако впоследствии милблогер "ожил" в соцсетях и вышел на связь.