В Росії помер останній премʼєр СРСР — він народився в Україні

Прем'єр-міністр СРСР Микола Рижков. Фото: росЗМІ

У Росії помер останній прем'єр-міністр СРСР та уродженець Донеччини Микола Рижков. На моменті смерті посадовцю було 94 роки.

Про це повідомила російська політикиня Валентина Матвієнко у Telegram в середу, 28 лютого.

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Рижков був радянським партійним діячем. Певний час посадовець очолював Раду міністрів СРСР та був депутат держдуми РФ. Під час вторгнення Росії в Україну Рижков підтримав введення військ РФ та окупацію українських територій.

Через проросійські загарбницькі погляди на Рижкова було накладено санкції. Його активи заморозили та заборонили в'їзд до ЄС та США у березні 2014 року.

"Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав справу, результат. За людей. За країну. Все пропускав через душу. І це не гарні слова", — вказала Матвієнко.

Скриншот допису Матвієнко

Нагадаємо, француз Андреас Галоцці, якому було 22 роки, приїхав до України, щоб захистити свободу держави та загинув у боях на фронті. Його смерть сталася в липні 2023 року, але воїн залишив по собі зворушливий прощальний лист для своєї мами.

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