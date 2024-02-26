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Помер український 32-річний блогер Юрій Ворожко — що відомо

26 лютого 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Помер український 32-річний блогер Юрій Ворожко — що відомо
Український блогер Юрій Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Помер 32-річний український блогер Юрій Ворожко. Він прославився в соцмережі TikTok своїми відео про допомогу іншим людям. Чоловік помер у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому.

Про це "Суспільному" розповів керівник цього спортивного комплексу Гарік Хачатрян.

Смерть Юрія Ворожка

Інформацію про смерть блогера підтвердила його сім'я та речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

"Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять у результаті проведення судово-медичної експертизи", — повідомила вона.

Про смерть блогера також розповіла його подруга та колега Катерина Стерпул. За її словами, Юрій потонув у басейні.

"Юра сьогодні вранці був у фан-клубі, на тренуванні в басейні. І я не знаю, яким чином, але він просто там потонув. Ось так. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Але сталося саме так", — розповіла вона.

На сторінці блогера в Instagram все ще доступні його останні stories. На них можна побачити, як він проводив час із сім'єю.

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Юрій Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram
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Юрій Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram

Що відомо про блогера

Юрій Ворожко — відомий український блогер з Кропивницького, який протягом понад шести років активно знімав відео. На його канал на YouTube підписано понад мільйон користувачів. Крім того, Ворожко також відомий у соціальній мережі TikTok, де він регулярно публікував відео, в яких допомагає пенсіонерам оплачувати покупки в супермаркеті, проводить соціальні експерименти з людьми, які потрапили у складні життєві ситуації, а також займається благодійністю. Нещодавно чоловік запустив новий україномовний канал на YouTube, де намагався надихати людей на вчинення добрих справ.

Останнє відео в TikTok блогер опублікував 25 лютого. У ролику він показав, як його вагітна дружина віддає хліб безхатьку.

@yuravorozhko

Коли хочеш зробити щось добре, але все йде не по плану

♬ оригінальний звук - Yura_Vorozhko

Ворожко одружений і виховував з дружиною двох дітей — сина і доньку. Незабаром він мав знову стати батьком — його дружина вагітна втретє, і чекає на доньку.

Нагадаємо, зірка фільму "Капітан Марвел", актор Кеннет Мітчелл 24 лютого 2024 року помер через ускладнення. Він мав рідкісне захворювання. 

Раніше ми повідомляли, що на 87-му році життя у лікарні помер український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування. 

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YouTube
українці
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TikTok
Україна
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